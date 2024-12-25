Укрпочта вводит новые тарифы на доставку посылок — от чего они будут зависеть

Однако самый низкий тариф Укрпочты останется без изменений.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский сообщил, что с 1 января 2025 года компания вводит подход к формированию тарифов на доставку посылок, что будет зависеть от объема, а не от веса.

«Впервые в истории Укрпочты мы отказываемся от тарифов, которые зависят от веса. Поэтому у нас будут «невесомые» тарифы», - отметил Смелянский.

Также он проинформировал, что такое решение сделает тарифы более доступными, удобными и более честными.

По его словам, самый низкий тариф останется без изменений. «Базовый» будет на 50% ниже, чем у конкурентов, а «Приоритетный» позволит доставить посылку быстрее.

Стоимость доставки будет фиксированной. Ее можно определить с помощью стандартных коробок Укрпочты или собственной упаковки.

«У нас будет восемь размеров по тарифам. Поэтому платите только за тот объем, который отправляете», - добавил Смелянский.

В то же время при отправке нужно будет указывать вес посылки для контроля целостности.

Смилянский добавил, что доставка нестандартных посылок будет оставаться возможной, но потребует дополнительной платы в размере 50 грн за ручную обработку.

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