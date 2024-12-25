Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок — від чого вони залежатимуть

Проте найнижчий тариф Укрпошти залишиться без змін.

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що з 1 січня 2025 року компанія вводить підхід до формування тарифів на доставлення посилок, що залежатиме від обʼєму, а не від ваги.

«Вперше в історії Укрпошти ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Тож в нас будуть «невагомі» тарифи», – сказав Смілянський.

Також він поінформував, що таке рішення зробить тарифи доступнішими, зручнішими та більш чесними.

За його словами, найнижчий тариф залишиться без змін. «Базовий» буде на 50% нижчим, ніж у конкурентів, а «Пріоритетний» дозволить доставити посилку швидше.

Вартість доставлення буде фіксованою. Її можна визначити за допомогою стандартних коробок Укрпошти або власного упакування.

«У нас буде вісім розмірів за тарифами. Тож платите лише за той обʼєм, який відправляєте», – додав Смілянський.

Водночас під час відправлення потрібно буде вказувати вагу посилки для контролю цілісності.

Смілянський додав, що доставлення нестандартних посилок залишатиметься можливим, але потребуватиме додаткової плати у розмірі 50 грн за ручне оброблення.

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