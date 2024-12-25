Практика судів
  1. В Україні

Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок — від чого вони залежатимуть

08:49, 25 грудня 2024
Проте найнижчий тариф Укрпошти залишиться без змін.
Укрпошта вводить нові тарифи на доставку посилок — від чого вони залежатимуть
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський повідомив, що з 1 січня 2025 року компанія вводить підхід до формування тарифів на доставлення посилок, що залежатиме від обʼєму, а не від ваги.

 «Вперше в історії Укрпошти ми відмовляємось від тарифів, які залежать від ваги. Тож в нас будуть «невагомі» тарифи», – сказав Смілянський.

Також він поінформував, що таке рішення зробить тарифи доступнішими, зручнішими та більш чесними.

За його словами, найнижчий тариф залишиться без змін. «Базовий» буде на 50% нижчим, ніж у конкурентів, а «Пріоритетний» дозволить доставити посилку швидше.

Вартість доставлення буде фіксованою. Її можна визначити за допомогою стандартних коробок Укрпошти або власного упакування.

«У нас буде вісім розмірів за тарифами. Тож платите лише за той обʼєм, який відправляєте», – додав Смілянський.

Водночас під час відправлення потрібно буде вказувати вагу посилки для контролю цілісності.

Смілянський додав, що доставлення нестандартних посилок залишатиметься можливим, але потребуватиме додаткової плати у розмірі 50 грн за ручне оброблення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Укрпошта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Наявність у сім’ї чоловіка статусу багатодітної, та утримання ним трьох дітей, один з яких досяг повноліття, не надають йому права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд назвав умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку.

Здобувач фахової вищої освіти не звільняється від обов’язку проходження військової служби – Верховний Суд

Наявність відстрочки не звільняє від виконання військового обов`язку, у тому числі і від вірогідності бути залученим до виконання робіт, які мають оборонний характер.

90% суддів Київського апеляційного суду можуть звільнитися у відставку

В день в суді може бути призначено понад 600 судових засідань.

Кандидатів на директора БЕБ попросять вказати, чи є у них недоброчесні родичі

Конкурсна комісія попросить претендентів на директора Бюро економічної безпеки оцінити доброчесність членів родини.

Хто хоче стати членами Вищої ради правосуддя по квоті Президента: відомі кандидати

Судді Верховного Суду і ВАКС, науковці, адвокати, прокурори, помічники суддів, народний депутат та член-кореспондент Національної академії правових наук.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду