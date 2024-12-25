Зеленський підписав закон про скасування підвищення податків «заднім числом»

Підвищення податків набуде чинності з 1 січня, а не з 1 жовтня - Президент підписав закон.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні – скасування підвищення податків «заднім числом» (законопроект 9319).

Тепер ФОП сплачуватимуть підвищені податки з 1 січня 2025 року.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», 4 грудня Верховна Рада прийняла в цілому законопроект 9319, яким внесла зміни до Податкового кодексу на виправлення проблем, які спричинив закон №4015-ІХ про «історичне» підвищення податків, що набув чинності 1 грудня.

Цей так званий «ресурсний» закон 11416-д був прийнятий в жовтні, а підписаний Президентом лише наприкінці листопада. Врешті втратила і правовий сенс норма, яка передбачала підвищення податків «заднім числом» з 1 жовтня.

Отже, відповідні «зміни на зміни» були внесені за допомогою поправок до другого читання до іншого закону «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроект 9319).

Як пояснив після прийняття законопроект 9319 голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, виправлення недоліків «ресурсного» закону про підвищення податків, яке 4 грудня прийняв парламент, полягає у наступному:

скасування оподаткування заднім числом (тобто, воно буде не з 1 жовтня)

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року)

передбачено надання пільг по військовому збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком

передбачено скасування військового збору для е-резидентів

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

«Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року» - додав Гетманцев.

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