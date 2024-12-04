Скасування оподаткування «заднім числом» – Данило Гетманцев пояснив суть змін до закону про підвищення податків

Для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року

Верховна Рада 4 грудня внесла зміни до Податкового кодексу на виправлення проблем, які спричинив закон №4015-ІХ про «історичне» підвищення податків, що набув чинності 1 грудня. Цей так званий «ресурсний» закон (законопроект 11416-д) був прийнятий в жовтні, а підписаний лише наприкінці листопада. Врешті втратила і правовий сенс норма, яка передбачала підвищення податків «заднім числом» з 1 жовтня.

Отже, відповідні «зміни на зміни» були внесені за допомогою поправок до другого читання до іншого закону «щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні» (законопроект 9319).

Як пояснив голова Комітету Верховної Ради з питань податкової політики Данило Гетманцев, виправлення недоліків «ресурсного» закону про підвищення податків, яке 4 грудня прийняв парламент, полягає у наступному:

скасування оподаткування заднім числом (тобто, воно буде не з 1 жовтня)

для платників єдиного податку військовий збір запроваджується з 1 січня 2025 року

для доходів за результатами річного декларування за 2024 рік буде застосовуватися ставка 1,5% (крім операцій з майном, здійснених у грудні 2024 року)

передбачено надання пільг по військовому збору для ФОП на тимчасово окупованих територіях, ФОП військовослужбовців, ФОП на лікарняних та у відпустці за аналогією з єдиним податком

передбачено скасування військового збору для е-резидентів

можливість зарахування сплаченого ФОП військового збору в рахунок мінімального податкового зобов'язання та інші уточнюючі положення.

«Важливо, що ці зміни будуть застосовуватися з дня набрання чинності «ресурсним» Законом, тобто з 1 грудня 2024 року» - додав Гетманцев.

Нижче наводимо витяг з порівняльної таблиці відповідної поправки до ПК.

У підрозділі 10:

у пункті 16-1 :

у підпункті 1.1:

підпункт 3 доповнити словами «крім електронних резидентів (е-резидентів)»;

в абзаці п’ятому слова і цифри «з 1 жовтня 2024 року» замінити словами і цифрами «з 1 січня 2025 року»;

у підпункті 1.3: абзац другий доповнити словами і цифрою «крім доходів, які оподатковуються за ставкою, визначеною підпунктом 4 цього підпункту»;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«4) для військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Управління державної охорони України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Державної спеціальної служби транспорту України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань – 1,5 відсотка з доходу, одержаного у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які здійснюються відповідно до законодавства України (за винятком доходів, які звільняються від оподаткування військовим збором відповідно до підпункту 1.7 цього пункту)»;

підпункт 1.3-1 виключити;

у підпункті 1.4 слова і цифру «за ставкою, визначеною підпунктом 1 підпункту» замінити словами «за ставками, визначеними підпунктом»;

абзац перший підпункту 1.7 викласти в такій редакції:

«1.7. Звільняються від оподаткування збором доходи, що згідно з розділом IV цього Кодексу та підрозділом 1 цього розділу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпункті 165.1.36 пункту 165.1 статті 165, підпунктах 3 і 4 пункту 170.131 статті 170 цього Кодексу та пункті 14 підрозділу 1 цього розділу»;

доповнити підпунктами 1.11-1.16 такого змісту:

«1.11. Платники збору, зазначені у підпункті 2 підпункту 1.1 цього пункту, сплачують військовий збір шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця. Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків для платників збору, зазначених у підпункті 2 підпункту 1.1 цього пункту, здійснюється контролюючими органами.

Платники збору, зазначені у підпункті 3 підпункту 1.1 цього пункту, сплачують військовий збір протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації платника єдиного податку за податковий (звітний) квартал Платники збору, зазначені у підпунктах 2 і 3 підпункту 1.1 цього пункту, відображають суми військового збору (в тому числі щомісячні авансові внески з військового збору) у складі податкової декларації платника єдиного податку. Несплата (неперерахування) або сплата (перерахування) не в повному обсязі платниками збору, зазначеними у підпункті 2 підпункту 1.1 цього пункту, авансових внесків з військового збору в порядку та строки, визначені цим пунктом, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 50 відсотків ставки військового збору, визначеної підпунктом 2 підпункту 1.3 цього пункту.

Платники збору, зазначені у підпункті 3 підпункту 1.1 цього пункту, за порушення правил сплати (перерахування) сум військового збору притягаються до відповідальності у вигляді штрафу в розмірах, визначених статтею 124 цього Кодексу.

1.12. Платники збору – фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. При цьому якщо платники збору – фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп не сплачують єдиний податок та військовий збір, такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку – фізичної особи - підприємця за період, в якому єдиний податок та військовий збір не сплачувався. Для таких платників збору, які скористалися правом не сплачувати військовий збір, контролюючий орган не проводить нарахування авансових внесків з військового збору, визначене абзацом першим підпункту 1.11 цього пункту.

Податкові зобов’язання із сплати військового збору нараховуються таким платникам збору за періоди, за які був сплачений військовий збір, що відображені в декларації платника єдиного податку.

Штрафні санкції та пеня за несплату (неперерахування) або сплату (перерахування) не в повному обсязі авансових внесків з військового збору у порядку та строки, визначені цим Кодексом, до таких платників не застосовуються.

Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації території України визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку.

Норми цього пункту не застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження фізичної особи - підприємця на іншу, ніж зазначена в абзаці першому цього підпункту, територію України.

1.13. Платники збору – фізичні особи - підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати військового збору протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності. Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов'язковим доданням витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності подається за заявою у довільній формі відповідно до підпункту 298.3.2 пункту 298.3 статті 298 цього Кодексу.

1.14. Установити, що з 1 січня 2025 року по 31 грудня року, у якому буде припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року № 2102-IX", при обчисленні різниці між сумою загального мінімального податкового зобов'язання та загальною сумою сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок платниками єдиного податку другої, третьої групи та фізичними особами - підприємцями – платниками єдиного податку четвертої групи до загальної суми сплачених податків, зборів, платежів та витрат на оренду земельних ділянок, визначених пунктами 2971 .2, 2971 .3, 2971 .4, 2971 .5 статті 2971 цього Кодексу, включаються суми військового збору, сплаченого відповідно до положень цього пункту.

1.15. Перший податковий (звітний) період новостворених суб’єктів господарювання, що є платниками збору, зазначеними у підпунктах 2 і 3 підпункту 1.1 цього пункту, починається з першого числа місяця, в якому відбулася їх державна реєстрація, але не раніше 1 січня 2025 року. У разі державної реєстрації припинення платників збору, зазначених у підпунктах 2 і 3 підпункту 1.1 цього пункту, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення.

1.16. Річне податкове зобов’язання з військового збору з доходів платників, визначених пунктом 162.1 статті 162 цього Кодексу, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу за 2024 звітний (податковий) рік та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, у тому числі з іноземних доходів, визначається за ставкою військового збору у розмірі 1,5 відсотка (крім випадків, передбачених абзацом третім цього підпункту). Ставка військового збору у розмірі 5 відсотків застосовується до доходів, що включаються до складу загального річного оподатковуваного доходу та остаточний розрахунок податкових зобов’язань щодо яких проводиться в поданій річній податковій декларації про майновий стан і доходи, нараховані (виплачені) платникам податків починаючи з 1 січня 2025 року.

Сума доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, що підлягає оподаткуванню згідно з положеннями розділу IV цього Кодексу, отримана платником податків після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану", оподатковується військовим збором за ставкою у розмірі 5 відсотків незалежно від зазначення таких доходів у річній податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік»;

абзац перший пункту 25 викласти в такій редакції:

«25. Самозайняті особи (фізичні особи - підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність), які мали або не мали найманих працівників, призвані на військову службу під час мобілізації або залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час особливого періоду, визначеного Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", на весь період їх військової служби звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб відповідно до розділу IV цього Кодексу, звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з єдиного податку відповідно до глави 1 розділу XIV цього Кодексу, а також звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання звітності з військового збору у складі податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку відповідно до пункту 16-1 цього підрозділу».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.