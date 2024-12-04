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В Миколаєві суд позбавив батьківських прав двох жінок, які не виховували своїх дітей

21:21, 4 грудня 2024
В одному з випадків, жінка також зловживала спиртним, в іншому — проявляла агресію до дитини та оточуючих.
В Миколаєві суд позбавив батьківських прав двох жінок, які не виховували своїх дітей
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Двох мешканок Миколаєва суд позбавив батьківських прав. Вони не займались піклуванням та вихованням своїх синів віком 11 та 10 років. Про це повідомляє Центральний районний суд Миколаєва.

Позивачами були батьки дітей. В обґрунтування заяв останні зазначали, що матері не приймають участь у вихованні своїх дітей, умисно ухиляються від виконання батьківських обов’язків, погано впливають на їх моральний стан. В одному з випадків, жінка також зловживала спиртними напоями, в іншому, зокрема, проявляла неадекватну поведінку та агресію до дитини та оточуючих.

В обох випадках, відповідачки у засідання не з’явились, в нотаріально засвідченій заявах надали згоду на позбавлення їх батьківських прав і відмовились від своїх синів.

Представник органу опіки та піклування Миколаївської міськради підтримала позови.

Суд, відповідно до ст.12 Конвенції ООН про права дитини, заслухав думки дітей. Останні зазначали, що не відчувають турботи з боку відповідача і вважають, що в немає немає матерів. Вони розуміють наслідки позбавлення батьківських прав та бажають їх настання.

Досліджені судом матеріали справ підтверджують, що з народження дітей лише батько займається їх вихованням та навчанням.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши думки сторін, суд дійшов висновку про наявність підстав для позбавлення відповідачок батьківських прав.

З метою забезпечення якнайкращих прав та інтересів дитини, суд вирішив задовольнити позов та позбавити жінок батьківських прав.

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