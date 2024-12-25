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Граждане будут платить военный сбор 5% с зарплаты, а для ФЛП I, II и IV групп военный сбор составит 800 грн в месяц – Минфин

13:08, 25 декабря 2024
Доходы физических лиц, в том числе зарплаты, будут облагаться налогом военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года.
Граждане будут платить военный сбор 5% с зарплаты, а для ФЛП I, II и IV групп военный сбор составит 800 грн в месяц – Минфин
Источник фото: Минфин
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №9319, который, в частности, установил, что военный сбор для плательщиков единого налога (ФЛП и юридических лиц) вводится именно с 1 января 2025 года.

В Министерстве финансов объяснили, что для ФЛП первой, второй и четвертой групп ставка сбора составляет 10% от минимальной заработной платы, установленной на начало 2025 года (8000 грн). Соответственно, военный сбор будет рассчитываться на основе этой суммы, то есть составит 800 грн в месяц.

Плательщики единого налога третьей группы (юридические лица и ФЛП) начнут уплачивать военный сбор в размере 1% от своего оборота по итогам первого квартала 2025 года.

Кроме того, не будут платить военный сбор «задним числом» физические лица. Задекларированный физическими лицами общий годовой доход за 2024 год будет облагаться налогом военным сбором по ставке 1,5% (кроме дохода от операций с имуществом, дохода в виде стоимости наследуемого или полученного в подарок имущества, облагаемого налогом по ставке 5% с 1 декабря 2024 года). Также другие доходы физических лиц (доход от зарплаты, аренды, выигрыша, депозита и т.п.) облагаются военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года.

Ставка военного сбора увеличится до 5% для доходов, указываемых в годовой декларации, начиная с 1 января 2025 года.

В то же время ОВГЗ, в том числе военные облигации, для физических лиц продолжают не облагаться налогом ни НДФЛ, ни военным сбором.

Социальные выплаты, пенсии, стипендии и другие доходы, не подпадающие под налогообложение НДФЛ, также не облагаются налогом на военный сбор.

Ставка военного сбора для военнослужащих и работников силовых структур, определенных в законе, остается на уровне 1,5%.

Напомним, Президент 28 ноября подписал закон о повышении налогов. Впоследствии депутаты принялись исправлять его, ведь он предполагал повышение налогов «задним числом».

Также в Минфине отметили, что все военные расходы, которые в 2025 году составят 2,23 трлн. грн. или 26,3% ВВП, финансируются за счет внутренних доходов и заимствований.

Все невоенные расходы госбюджета обеспечиваются посредством поддержки международных партнеров Украины. Это и соцвыплаты, и программы поддержки экономики, и зарплаты учителей и врачей. Указанные средства не могут использовать для финансирования потребностей обороны.

«Именно поэтому важно было принять изменения в Налоговый кодекс, чтобы сбалансировать внутренние поступления и профинансировать все необходимые военные расходы как в 2024, так и в 2025 году. К концу 2024 года от налоговых изменений дополнительный ресурс составит 8 млрд грн, а в 2025 году – 140 млрд грн.

В 2024 году дополнительная потребность в финансировании Сил обороны составила около 500 млрд грн. Для ее покрытия был реализован комплексный подход, где основной акцент сделан не на налоговых изменениях, а на перевыполнении доходов госбюджета, в том числе благодаря детенизации, экономии на обслуживании и погашении госдолга, перераспределении расходов и увеличении внутренних заимствований», - подчеркнуло Министерство финансов.

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект зарплата Минфин ФЛП военный сбор

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Граждане будут платить военный сбор 5% с зарплаты, а для ФЛП I, II и IV групп военный сбор составит 800 грн в месяц – Минфин

Доходы физических лиц, в том числе зарплаты, будут облагаться налогом военным сбором в размере 5% с 1 декабря 2024 года.

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