В Хмельницкой области памятник археологии Х-ХІ века через суд возвращен государству

Участок историко-культурного назначения с памятником археологии местного значения был отнесен к землям сельхозназначения.

В Хмельницкой области суд удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность земельного участка историко-культурного назначения, на котором расположен памятник археологии местного значения – Курган Х-ХІ веков.

Этот участок вместе с объектом культурного наследия принадлежит государству.

Как сообщили в прокуратуре области, в ходе земельной реформы и децентрализации власти земельный участок под погребальным памятником отнесен к землям сельскохозяйственного назначения и передан из государственного в коммунальную собственность.

В результате таких действий нарушено исключительное право собственности государства на особо ценные земли, а также созданы реальные риски повреждения археологического наследия Украины.

В целях недопущения уничтожения культурного наследия прокуратура предъявила в суд иск об обязательстве вернуть участки законному владельцу.

Суд принял решение в пользу истца. Следовательно, земля подлежит возврату государству.

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