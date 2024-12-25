От Парижа до Мехико – к столетию «Щедрика» композицию исполнили на 50 локациях мира

Международное турне «Щедрика» отмечает столетие с первого выступления в мире.

Фото: UKRAINE WOW

К столетию завершения турне, которое впервые познакомило мир с легендарной украинской рождественской композицией «Щедрик», она прозвучала на 50 локациях в 17 странах. Об этом сообщило агентство Ukraine WOW в Instagram.

Проект, организованный Ukraine WOW в партнерстве с Министерством иностранных дел Украины и при поддержке Leontovych Institute, стал значительным событием в популяризации украинской культуры. Музыкальным руководителем проекта стала украинская певица Jerry Heil. К инициативе присоединились известные личности, в частности американская актриса и режиссер украинского происхождения Вера Фармига и Барбра Стрейзанд, которая помогла популяризировать произведение в мире.

«Украина здесь. И именно в этот период года ее слышно повсюду. Перезвон. Carol of the Bells. Надежда рождественской поры, надежда нации и всего мира объединены этой песней, которая родилась в Украине», - отметила Вера Фармига.

Проект стартовал с выступления Jerry Heil вместе с хором «В.У.Х.А.» в Национальной филармонии Украины, где 29 декабря 1916 года под руководством Александра Кошица впервые прозвучал «Щедрик». Композиция также звучала в знаковых местах, таких как Théâtre des Champs-Élysées в Париже, Central Hall Westminster в Лондоне, Konzerthaus в Вене и Plaza de Toros в Мехико.

«Щедрик» стал важным символом борьбы с российскими нарративами и доказательством культурного наследия Украины, подчеркнули в Ukraine WOW.

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