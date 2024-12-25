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До Реєстру ветеранів війни будуть вносити дані про квартири, земельні ділянки та авто – уряд подав законопроект

16:21, 25 грудня 2024
Єдиний державний реєстр ветеранів війни буде включати дані про права на нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та роботу осіб.
До Реєстру ветеранів війни будуть вносити дані про квартири, земельні ділянки та авто – уряд подав законопроект
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Кабмін зареєстрував у Верховній Раді новий законопроект 12355 про Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Він буде призначений для збирання даних про ветеранів війни та членів їх родин. Реєстр стане єдиним офіційним джерелом відомостей стосовно статусу особи. Дані будуть постійно оновлюватися у разі змін. Інформація про надані статуси ветеранів війни, членів сім’ї ветеранів війни вноситься та обробляється у вигляді унікального електронного ідентифікатора, що є реєстровим номером об’єкта. Об’єктами будуть інформація про ветеранів та членів їх родин, створювачів та користувачів, яка буде отримуватися від самих цих осіб, а також у порядку електронної взаємодії інформаційних ресурсів.

Окрім адміністративних та соціальних послуг, інформація реєстру також буде використовуватися для проведення соціологічних досліджень.

Як пропонує уряд, в Реєстр будуть заносити, серед іншого, такі персональні дані про ветеранів війни та членів їх родин:

  • відцифрований образ обличчя
  • інформація про речові права особи на нерухоме майно, обтяження таких прав
  • інформація про транспортні засоби, які перебувають у власності або у користуванні
  • інформація про освіту, науковий ступінь, дані про здобуту освіту
  • інформація про зайнятість, працевлаштування та підприємницьку діяльність
  • відомості про земельну ділянку, яка перебуває у власності (користуванні) із зазначенням кадастрового номеру
  • інформація про групу інвалідності, дату встановлення інвалідності, дату зняття інвалідності, причину
  • інформація про надання матеріальної допомоги, інших пільг тощо.

Як зазначає Уряд, з бюджету на створення реєстру потрібно буде 25 млн грн, а у разі виникнення потреби у додаткових витратах на забезпечення Реєстру, вони будуть фінансуватися за рахунок міжнародної технічної допомоги.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні також створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчия. Також там будуть дані про посадовців СБУ та української розвідки. Відповідний закон 12066 Верховна Рада 18 грудня ухвалила в другому читанні та в цілому.

Крім цього, новий закон також дозволить автоматично передавати дані медичних оглядів громадян про придатність до військової служби до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг».

Автор: Наталя Мамченко

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законопроект військові ветерани війна

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До Реєстру ветеранів війни будуть вносити дані про квартири, земельні ділянки та авто – уряд подав законопроект

Єдиний державний реєстр ветеранів війни буде включати дані про права на нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та роботу осіб.

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