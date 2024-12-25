У ДСНС нагадали дітям основні правила безпеки під час зимових канікул

Щоб безпечно провести зимові канікули, треба дотримуватись низки правил.

Фото: krm.gov.ua

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Головне управління ДСНС України у м. Києві нагадало дітям основні правила безпеки під час зимових канікул.

Як безпечно провести зимові канікули:

- ковзайся у відведених місцях, уникай небезпечних зон біля доріг та водойм;

- не грай біля проїжджої частини, сніг може приховувати небезпечні ділянки;

- не торкайся металевих предметів мокрими руками або язиком, краще уникати експериментів;

- не виходь на тонкий лід, якщо не впевнений у його товщині — безпечніше обійти стороною;

- у разі небезпеки завжди клич дорослих — не намагайся діяти самостійно;

- не залишай ялинку без нагляду, особливо, якщо на ній є свічки чи гірлянди;

- експерименти з піротехнікою — це дуже небезпечно;

- якщо ти вдома сам, не вмикай електроприлади без потреби;

- знай номер телефонів батьків і екстрених служб: 101 або 112;

- якщо трапилась небезпека — не соромся, терміново клич на допомогу!

«Нагадування для батьків, навчіть дітей, як діяти в екстрених ситуаціях та зберігайте номери екстрених служб на видному місці», - додали у ДСНС.

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