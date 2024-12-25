Мінагрополітики затвердило нові критерії критичних сільгосппідприємств для бронювання працівників

Мінагрополітики затвердило нові критерії для визначення підприємств аграрного сектору, які мають важливе значення для національної економіки в особливий період. Це рішення дозволяє визначати пріоритетні підприємства для функціонування економіки та бронювання працівників під час мобілізації.
Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 грудня 2024 року № 4282 затверджено нові галузеві критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.
Визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, здійснюється за такими критеріями:
Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв із обов'язковим поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку.
Документ замінює попередній наказ від 21.02.2023 №223 та надає можливість більш чітко визначати критично важливі підприємства для бронювання військовозобов'язаних працівників у період мобілізації.
Раніше ми писали, що водоканали і теплокомуненерго просять Кабінет Міністрів забезпечити достатнє бронювання фахівців, що підтримують роботу систем життєзабезпечення міст.
Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін встановив нові критерії критичності підприємств для бронювання.
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