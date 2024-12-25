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Мінагрополітики затвердило нові критерії критичних сільгосппідприємств для бронювання працівників

17:00, 25 грудня 2024
Критичним визначено підприємство, яке здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів.
Мінагрополітики затвердило нові критерії критичних сільгосппідприємств для бронювання працівників
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Мінагрополітики затвердило нові критерії для визначення підприємств аграрного сектору, які мають важливе значення для національної економіки в особливий період. Це рішення дозволяє визначати пріоритетні підприємства для функціонування економіки та бронювання працівників під час мобілізації.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 грудня 2024 року № 4282 затверджено нові галузеві критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, здійснюється за такими критеріями:

  • здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності,
  • або є економічно активним з обсягом річного доходу не менше 20 млн. грн, або сума сплаченого податку з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал становить не менше 324 тис. грн.
  • основним видом діяльності підприємства (станом на 18.05.2024) є один із КВЕД, зазначених у вказаному наказі;
  • підприємство перебуває у сфері управління Мінагрополітики або управління корпоративними правами держави у статутних капіталах, яких здійснює Мінагрополітики;
  • 100 % акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, що утворилося шляхом перетворення державного підприємства та проводить діяльність з передачі в суборенду земельних ділянок державної власності на земельних торгах.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв із обов'язковим поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку.

Документ замінює попередній наказ від 21.02.2023 №223 та надає можливість більш чітко визначати критично важливі підприємства для бронювання військовозобов'язаних працівників у період мобілізації.

 

 

Раніше ми писали, що водоканали і теплокомуненерго просять Кабінет Міністрів забезпечити достатнє бронювання фахівців, що підтримують роботу систем життєзабезпечення міст. 

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін встановив нові критерії критичності підприємств для бронювання.

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Мінагрополітики бронювання

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