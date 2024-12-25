Мінагрополітики затвердило нові критерії критичних сільгосппідприємств для бронювання працівників

Критичним визначено підприємство, яке здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів.

Мінагрополітики затвердило нові критерії для визначення підприємств аграрного сектору, які мають важливе значення для національної економіки в особливий період. Це рішення дозволяє визначати пріоритетні підприємства для функціонування економіки та бронювання працівників під час мобілізації.

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 грудня 2024 року № 4282 затверджено нові галузеві критерії для визначення підприємств, установ та організацій, що мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період.

Визначення підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, здійснюється за такими критеріями:

здійснює оброблення угідь сільськогосподарського призначення на площі не менше 500 гектарів для провадження сільськогосподарської діяльності,

або є економічно активним з обсягом річного доходу не менше 20 млн. грн, або сума сплаченого податку з доходу фізичних осіб за попередній звітний квартал становить не менше 324 тис. грн.

основним видом діяльності підприємства (станом на 18.05.2024) є один із КВЕД, зазначених у вказаному наказі;

підприємство перебуває у сфері управління Мінагрополітики або управління корпоративними правами держави у статутних капіталах, яких здійснює Мінагрополітики;

100 % акцій (часток) у статутному капіталі якого належать державі, що утворилося шляхом перетворення державного підприємства та проводить діяльність з передачі в суборенду земельних ділянок державної власності на земельних торгах.

Підставою для прийняття рішення про визначення підприємства, яке має важливе значення в галузі сільського господарства національної економіки в особливий період, є відповідність двом критеріям, зазначеним у пункті 1 цих Критеріїв із обов'язковим поданням Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за останній звітний період, із підтвердженням контролюючого органу про прийняття цього Податкового розрахунку.

Документ замінює попередній наказ від 21.02.2023 №223 та надає можливість більш чітко визначати критично важливі підприємства для бронювання військовозобов'язаних працівників у період мобілізації.

Раніше ми писали, що водоканали і теплокомуненерго просять Кабінет Міністрів забезпечити достатнє бронювання фахівців, що підтримують роботу систем життєзабезпечення міст.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін встановив нові критерії критичності підприємств для бронювання.

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