Водоканали і теплокомуненерго просять Кабмін переглянути підхід до бронювання працівників галузі

Підприємства сфери ЖКГ просять забезпечити фінансові умови, за яких вони відповідатимуть вимогам щодо оплати праці.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

Водоканали і теплокомуненерго просять Кабінет Міністрів забезпечити достатнє бронювання фахівців, що підтримують роботу систем життєзабезпечення міст. Про це пише Укрінфом.

Зокрема, вони просять внести зміни до постанови Уряду №76 щодо спрощення умов бронювання до 100% працівників критично важливих підприємств та забезпечити відповідність двох критеріїв, що дозволяють бронювати працівників.

Крім того, підприємства сфери ЖКГ просять забезпечити фінансові умови, за яких вони відповідатимуть вимогам щодо оплати праці.

Директор «Укрводоканалекології» Олександр Шкінь наголосив, що через нові умови бронювання у галузі може залишитися 10-12 тис. працівників на всю країну, які зможуть фахово забезпечувати роботу водоканалів. За його словами, фінансові умови, в яких працюють водоканали, складні: середня зарплата у галузі становить 15 тис. грн, що не відповідає критеріям визначення критичного підприємства.

Водночас віцепрезидент міжгалузевої асоціації з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго» Сергій Дунайло наголосив, що на підприємствах ТКЕ немає можливості підняти рівень зарплат через застарілі тарифи на послуги.

Як писала «Судово-юридична газета», Кабмін встановив нові критерії критичності підприємств для бронювання.

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