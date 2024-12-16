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Водоканалы и теплокоммунэнерго просят Кабмин пересмотреть подход к бронированию работников отрасли

16:34, 16 декабря 2024
Предприятия сферы ЖКХ просят обеспечить финансовые условия, при которых они будут отвечать требованиям по оплате труда.
Водоканалы и теплокоммунэнерго просят Кабмин пересмотреть подход к бронированию работников отрасли
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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Водоканалы и теплокоммунэнерго просят Кабинет Министров обеспечить достаточное бронирование специалистов, поддерживающих работу систем жизнеобеспечения городов. Об этом пишет Укринформ.

В частности, они просят внести изменения в постановление Правительства №76 об упрощении условий бронирования до 100% работников критически важных предприятий и обеспечить соответствие двух критериев, позволяющих бронировать работников.

Кроме того, предприятия сферы ЖКХ просят обеспечить финансовые условия, при которых они будут отвечать требованиям по оплате труда.

Директор «Укрводоканалекологии» Александр Шкинь подчеркнул, что из-за новых условий бронирования в отрасли может остаться 10-12 тыс. работников по всей стране, которые смогут профессионально обеспечивать работу водоканалов. По его словам, финансовые условия, в которых работают водоканалы, сложные: средняя зарплата в отрасли составляет 15 тысяч. грн, что не отвечает критериям определения критического предприятия.

В то же время вице-президент межотраслевой ассоциации по развитию систем теплоснабжения «Укртеплокоммунэнерго» Сергей Дунайло подчеркнул, что на предприятиях ТКЭ нет возможности поднять уровень зарплат из-за устаревших тарифов на услуги.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил новые критерии критичности предприятий для бронирования.

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