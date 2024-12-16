Европейский Союз принял 15-й пакет санкций, включающий 84 человека и компании РФ, Китая и КНДР

Санкции касаются как теневого флота России, так и отдельных граждан.

Совет Европейского Союза одобрил 15-й пакет санкций против России, в который попали 54 физических лица и 30 организаций из РФ, Китая и КНДР. Об этом идет речь на сайте Совета ЕС.

Как отметили в ведомстве, новые санкции нацелены на "теневой флот" Путина и призваны ослабить военно-промышленный комплекс России.

Санкции коснулись 84 субъектов, среди которых 54 физических лица и 30 организаций.

В частности, санкции охватили воинскую часть, причастную к обстрелу детской больницы "Охмадит" в Киеве, руководителей ведущих энергетических компаний РФ, лиц, занимавшихся депортацией детей, пропагандой и обходом санкций, а также двух чиновников из КНДР.

Среди юридических лиц под санкции ЕС попали российские оборонные предприятия и судоходные компании, занимающиеся транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов по морскому пути, принося значительные доходы бюджету РФ.

Также под санкциями теперь еще 52 судна из теневого флота, происходившие из третьих стран. Общее количество подсанкционных судов составило 79.

В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, являющаяся важным поставщиком логистической поддержки для российских военных.

Впервые полноценные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) налагаются на китайских субъектов, поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки российской агрессивной войны против Украины.

Под санкции попали и компании из Индии, Ирана, Сербии и Объединенных Арабских Эмиратов, которые участвовали в обходе торговых ограничений или закупали чувствительные товары для России, таких как БПЛА и ракеты.

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