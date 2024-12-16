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В Молдове проходят более 60 обысков в рамках расследования коррупционных схем

16:17, 16 декабря 2024
Молдавские правоохранители проводят масштабные обыски по коррупционным нарушениям.
В Молдове проходят более 60 обысков в рамках расследования коррупционных схем
Фото: Newsmaker
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В Кишиневе и других населенных пунктах Молдовы проходят более 60 обысков, связанных с коррупционными расследованиями. Правоохранители подозревают в нарушениях должностных лиц и экономических агентов, осуществляющих государственные закупки, сообщает Newsmaker.

Пресс-секретарь Национального центра борьбы с коррупцией (НЦБК) Анжела Старински сообщила, что обыски проводятся в нескольких городах, в частности в столице, Кишиневе. По ее словам, расследуются незаконные действия должностных лиц и экономических агентов, которые имели отношение к организации государственных закупок.

Мэр Кишинева Ион Чебан, который также является лидером партии «Движение национальной альтернативы» (MAN), заявил, что обыски являются политически мотивированными. Он утверждает, что инициатором таких мероприятий является правящая партия «Действие и солидарность» (PAS). Детали расследования обещают быть обнародованы позже.

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полиция коррупция обыск Молдова

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