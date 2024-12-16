Опасные детские пупсы обнаружили в Одесской области – в чем угроза

Жителей призывают сообщать о продаже таких игрушек.

В Одесской области выявлены опасные детские пупсы, которые не только не соответствуют стандартам качества, но и могут представлять угрозу для детей. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы региона.

По результатам проверки, проведенной экспертами, выяснилось, что конструкция и упаковка игрушки не соответствуют требованиям безопасности. Кукла может стать причиной удушения малышей, что создает серьезную опасность для их жизни.

Потребителей призывают воздержаться от покупки таких игрушек и немедленно сообщать об их наличии в магазинах. Все, кто заметили эти опасные товары в торговых точках Одессы и Одесской области, могут обращаться в Главное управление по следующим контактам:

по адресу ул. 7-я Пересыпская, 6, г. Одесса, 65042;

по телефону (048) 716 13 01;

по электронной почте [email protected].

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