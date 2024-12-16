Во Львовской области суд наказал женщину, которая пыталась обменять в сервисном центре МВД купленные права

Женщина пришла в сервисный центр МВД, чтобы обменять поддельное водительское удостоверение, выданное на два года, и получить новый документ.

Во Львовской области суд наказал женщину, которая пыталась обменять в сервисном центре МВД поддельное водительское удостоверение. Приговор по делу №445/2820/24 вынес Золочевский районный суд Львовской области.

В материалах дела указывается, что уроженка села Чепели Подкаминской общины приобрела онлайн поддельное водительское удостоверение категорий «А» и «В», предоставив неизвестному лицу свои анкетные данные и фото. Поддельный документ ей отправили по почте.

В ноябре 2024 года женщина пришла в сервисный центр МВД в селе Красное возле Золочева, чтобы обменять поддельное водительское удостоверение, выданное на два года, и получить новый документ.

Свою вину в использовании поддельного документа женщина признала и раскаялась.

Суд признал женщину виновной в пособничестве в подделке и использовании поддельного документа (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 и ч. 4 ст. 358 УК) и назначил ей наказание в виде штрафа – 17 тыс. грн.

На приговор суда может быть подана апелляционная жалоба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.