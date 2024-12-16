Судья Александровского райсуда Кировоградской области Павел Ивченко временно отстранен от осуществления правосудия

Судья Павел Ивченко временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия сообщает, что судья Александровского районного суда Кировоградской области Павел Ивченко временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 16 декабря 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 16 декабря 2024 года, судью Александровского районного суда отстранили от осуществления правосудия.

Отмечается, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Советом правосудия.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

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