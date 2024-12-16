Практика судов
  1. Суд инфо

Судья Александровского райсуда Кировоградской области Павел Ивченко временно отстранен от осуществления правосудия

12:24, 16 декабря 2024
Судья Павел Ивченко временно отстранена от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия.
Судья Александровского райсуда Кировоградской области Павел Ивченко временно отстранен от осуществления правосудия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия сообщает, что судья Александровского районного суда Кировоградской области Павел Ивченко временно отстранен от осуществления правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Решение о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности и применении к нему дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 16 декабря 2024 года.

Согласно части седьмой статьи 49 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» и части второй статьи 62 Закона Украины «О Высшем совете правосудия», учитывая решение, принятое Первой Дисциплинарной палатой Высшего совета правосудия 16 декабря 2024 года, судью Александровского районного суда отстранили от осуществления правосудия.

Отмечается, что в случае принятия органом, рассматривающим дела о привлечении к дисциплинарной ответственности судей, решение о применении к судье дисциплинарного взыскания в виде представления об освобождении от должности судья автоматически временно отстраняется от осуществления правосудия до принятия решения о его увольнении с должности Советом правосудия.

Срок действия отстранения судей от осуществления правосудия – до принятия Высшим советом правосудия решения об их освобождении от должности или отмене решения Дисциплинарной палаты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

судья ВСП

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пятилетний срок – это единственный установленный срок, на который избирается руководитель учреждения высшего образования – Верховный Суд

Верховный Суд высказался о порядке исчисления срока пребывания лица в должности ректора университета.

При каких условиях военнослужащие смогут переводиться внутри Нацгвардии – Кабмин утвердил порядок

В рапорт о перемещении через портал «Армия+» военнослужащий обязан добавить рекомендательное письмо командира воинской части, в которую хочет быть перемещенным, и согласование командира части, в которой проходит военную службу.

Принципы законности и легитимных ожиданий в пенсионных правоотношениях: позиция Верховного Суда

Отказ в перерасчете пенсии без надлежащего анализа предоставленных документов и без приведения обоснованных оснований нарушает требования принципа законности – Верховный Суд.

В Украине предлагается создать Министерство конкурсных процедур и Общественный совет конкурсных процедур

Конкурсные процедуры в сфере государственной службы и в судебной власти предложено унифицировать.

Суд сможет оштрафовать главу госоргана за неисполнение судебного решения на 121 тысячу грн

В Кодекс административного судопроизводства внесли изменения, позволяющие взыскивать в пользу граждан штрафы с руководителей органов власти, не выполняющих судебные решения.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва