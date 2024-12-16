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Суддю Олександрівського райсуду Кіровоградської області Павла Івченка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя

12:24, 16 грудня 2024
Суддю Павла Івченка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя.
Суддю Олександрівського райсуду Кіровоградської області Павла Івченка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя
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Вища рада правосуддя повідомляє, що суддю Олександрівського районного суду Кіровоградської області Павла Івченка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП. 

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 16 грудня 2024 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Першою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 16 грудня 2024 року, суддю Олександрівського районного суду Кіровоградської області відсторонено від здійснення правосуддя.

Зазначається, що у разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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суддя ВРП

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