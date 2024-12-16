У Києві двоє колег з роботи повідривали номерні знаки з припаркованих авто, фото

Загалом сім припаркованих автомобілів зазнали подряпин та вм’ятин.

У столиці поліцейські оголосили підозру двом молодикам, які пошкодили автомобілі у Подільському районі столиці. Як повідомили у поліції, двоє чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, зіпсували сім транспортних засобів, позривавши з них номерні знаки та завдавши численних ударів по автівкам.

Інформація про те, що на одній з вулиць в Подільському районі двоє невідомих зривають номерні знаки з припаркованих авто та б’ють ними по автівках надійшла до поліції Києва від місцевих мешканців.

Правоохоронцям вдалося встановили, що до злочину причетні двоє колег по роботі 18 та 23 років, що мешкають на сусідній вулиці.

«Фігуранти напередодні інциденту вживали алкоголь, а потім вирішили «розважитися». Вони зривали номерні знаки з автівок, руками та ногами наносили численні удари по автомобілях, внаслідок чого заподіяли пошкоджень транспортним засобам. Загалом сім припаркованих автомобілів зазнали подряпин та вм’ятин», - зазначили у поліції.

Слідчі повідомили чоловікам про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до чотирьох років.

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