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Трапезна не є храмом, а просвітницькі заходи законні – Заповідник Києво-Печерської лаври

12:06, 16 грудня 2024
В Національному заповіднику Києво-Печерської лаври прокоментували законність проведення заходів в Трапезній палаті.
Трапезна не є храмом, а просвітницькі заходи законні – Заповідник Києво-Печерської лаври
Фото: lavra.ua
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В Національному заповіднику Києво-Печерської лаври прокоментували ситуацію, що склалася навколо благодійного заходу, організованого проєктом «Реальна історія» в Трапезній палаті Лаври, заявивши, що використання цього приміщення для просвітницьких заходів повністю відповідає чинному законодавству та не порушує жодних норм.

«Ця зала не є храмом та завжди використовувалася для проведення урочистостей: духовних, культурних і освітніх. Це повністю відповідає чинному законодавству й вимогам експлуатації пам'яток історії та культури, а також жодним чином не шкодить живопису XX століття», не порушує правил використання пам'яток культури.

Заповідник висловив жаль з приводу непорозумінь, що виникли, та зазначив, що подібні суперечки можуть бути використані для розпалювання конфліктів, зокрема проросійськими силами. Лавра закликала громадськість бути обережною щодо провокацій і перевіряти інформацію перед поширенням.

Раніше в соцмережах стало відомо, що в Трапезному храмі Києво-Печерської лаври знімаються просвітницькі сюжети.

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Києво-Печерська лавра храм

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