Трапезная не является храмом, а просветительские мероприятия законны – Заповедник Киево-Печерской лавры

В Национальном заповеднике Киево-Печерской лавры прокомментировали законность проведения мероприятий в Трапезной палате.

Фото: lavra.ua

В Национальном заповеднике Киево-Печерской лавры прокомментировали ситуацию, сложившуюся вокруг благотворительного мероприятия, организованного проектом «Реальная история» в Трапезной палате Лавры, заявив, что использование этого помещения для просветительских мероприятий полностью соответствует действующему законодательству и не нарушает никаких норм.

«Этот зал не является храмом и всегда использовался для проведения торжеств: духовных, культурных и образовательных. Это полностью соответствует действующему законодательству и требованиям эксплуатации памятников истории и культуры, а также никоим образом не вредит живописи XX века», не нарушает правил использования памятников культуры.

Заповедник выразил сожаление по поводу возникших недоразумений и отметил, что подобные споры могут быть использованы для разжигания конфликтов, в частности пророссийскими силами. Лавра призвала общественность быть осторожной в отношении провокаций и проверять информацию перед распространением.

Ранее в соцсетях стало известно, что в Трапезном храме Киево-Печерской лавры снимаются просветительские сюжеты.

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