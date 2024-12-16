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В Киеве двое коллег с работы поотрывали номерные знаки с припаркованных авто, фото

15:05, 16 декабря 2024
В общей сложности семь припаркованных автомобилей получили царапины и вмятины.
В Киеве двое коллег с работы поотрывали номерные знаки с припаркованных авто, фото
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В столице полицейские объявили подозрение двум молодым людям, которые повредили автомобили в Подольском районе столицы. Как сообщили в полиции, двое мужчин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, испортили семь транспортных средств, сорвав с них номерные знаки и нанеся многочисленные удары по автомобилям.

Информация о том, что на одной из улиц в Подольском районе двое неизвестных срывают номерные знаки с припаркованных авто и бьют ими по автомобилям поступила в полицию Киева от местных жителей.

Правоохранителям удалось установить, что к преступлению причастны двое коллег по работе 18 и 23 лет, проживающих на соседней улице.

«Фигуранты накануне инцидента употребляли алкоголь, а затем решили «развлечься». Они срывали номерные знаки с автомобилей, руками и ногами наносили многочисленные удары по автомобилям, в результате чего причинили повреждения транспортным средствам. В общей сложности семь припаркованных автомобилей получили царапины и вмятины», - отметили в полиции.

Следователи сообщили мужчинам о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до четырех лет.

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