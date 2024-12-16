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На Львівщині суд покарав жінку, яка намагалася обміняти в сервісному центрі МВС куплені права

20:12, 16 грудня 2024
Жінка прийшла в сервісний центр МВС, щоб обміняти підроблене водійське посвідчення, видане на два роки, та отримати новий документ.
На Львівщині суд покарав жінку, яка намагалася обміняти в сервісному центрі МВС куплені права
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На Львівщині суд покарав жінку, яка намагалась обміняти в сервісному центрі МВС підроблене водійське посвідчення. Вирок у справі № 445/2820/24 виніс Золочівський районний суд Львівської області.

У матеріалах справи вказується, що уродженка села Чепелі Підкамінської громади придбала онлайн підроблене водійське посвідчення категорій «А» та «В», надавши невідомій особі свої анкетні дані та фото. Підроблений документ їй надіслали поштою.

У листопаді 2024 року жінка прийшла в сервісний центр МВС, що в селі Червоне біля Золочева, щоб обміняти підроблене водійське посвідчення, видане на два роки, та отримати новий документ.

Свою вину у використанні підробленого документу жінка визнала та розкаялася.

Суд визнав жінку винною у пособництві в підробці та використанні підробленого документу (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358 та ч. 4 ст. 358 ККУ) та призначив їй покарання у вигляді штрафу – 17 тис. грн.

На вирок суду може бути подана апеляційна скарга.

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