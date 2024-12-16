Небезпечні дитячі пупси виявили в Одеській області – в чому загроза

Мешканців закликають повідомляти про продаж таких іграшок.

В Одеській області виявлено небезпечні дитячі пупси, які не тільки не відповідають стандартам якості, але й можуть становити загрозу для дітей. Про це повідомили в Головному управлінні Держпродспоживслужби регіону.

За результатами перевірки, проведеної експертами, з'ясувалося, що конструкція та пакування іграшки не відповідають вимогам безпеки. Лялька може стати причиною удушення малюків, що створює серйозну небезпеку для їхнього життя.

Споживачів закликають утриматися від покупки таких іграшок і негайно повідомляти про їх наявність у магазинах. Всі, хто помітили ці небезпечні товари в торгових точках Одеси та Одеської області, можуть звертатися до Головного управління за наступними контактами:

за адресою вул. 7-а Пересипська, 6, м. Одеса, 65042;

за телефоном (048) 716 13 01;

за електронною поштою [email protected].

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