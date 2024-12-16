У Молдові проходять понад 60 обшуків у рамках розслідування корупційних схем

Молдовські правоохоронці проводять масштабні обшуки щодо корупційних порушень.

Фото: Newsmaker

У Кишиневі та інших населених пунктах Молдови відбуваються понад 60 обшуків, пов’язаних із корупційними розслідуваннями. Правоохоронці підозрюють у порушеннях посадових осіб та економічних агентів, що здійснюють державні закупівлі, повідомляє Newsmaker.

Прессекретарка Національного центру боротьби з корупцією (НЦБК) Анжела Старинські повідомила, що обшуки проводяться у кількох містах, зокрема в столиці, Кишиневі. За її словами, розслідуються незаконні дії посадовців та економічних агентів, які мали відношення до організації державних закупівель.

Мер Кишинева Іон Чебан, який також є лідером партії «Рух національної альтернативи» (MAN), заявив, що обшуки є політично мотивованими. Він стверджує, що ініціатором таких заходів є правляча партія «Дія і солідарність» (PAS). Деталі розслідування обіцяють бути оприлюднені пізніше.

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