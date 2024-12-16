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Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій, що включає 84 особи й компанії РФ, Китаю й КНДР

12:26, 16 грудня 2024
Санкції стосуються як тіньового флоту Росії, так і окремих громадян.
Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій, що включає 84 особи й компанії РФ, Китаю й КНДР
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Рада Європейського Союзу схвалила 15-й пакет санкцій проти Росії, до якого потрапили 54 фізичні особи та 30 організацій з РФ, Китаю та КНДР. Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Як зазначили у відомстві, нові санкції націлені на "тіньовий флот" Путіна та покликані послабити військово-промисловий комплекс Росії.

Санкції торкнулися 84 суб’єктів, серед яких 54 фізичні особи та 30 організацій.

Зокрема, санкції охопили військову частину, причетну до обстрілу дитячої лікарні «Охмадит» у Києві, керівників провідних енергетичних компаній РФ, осіб, які займалися депортацією дітей, пропагандою та обходом санкцій, а також двох високопосадовців із КНДР.

Серед юридичних осіб під санкції ЄС потрапили російські оборонні підприємства та судноплавні компанії, які займаються транспортуванням сирої нафти та нафтопродуктів морським шляхом, приносячи значні доходи бюджету РФ.

Також під санкціями тепер ще 52 судна з тіньового флоту, що походили з третіх країн. Загальна кількість підсанкційних суден сягнула 79.

До списку також потрапили хімічний завод, цивільна російська авіакомпанія, яка є важливим постачальником логістичної підтримки для російських військових.

Вперше повноцінні санкції (заборона на поїздки, заморожування активів, заборона надавати економічні ресурси) накладаються на китайських субʼєктів, які постачають компоненти безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки російської агресивної війни проти України.

Під санкції потрапили і компанії з Індії, Ірану, Сербії та Об’єднаних Арабських Еміратів, які брали участь в обході торговельних обмежень або закуповували чутливі товари для Росії, як-от БПЛА і ракети.

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росія ЄС санкції Китай КНДР

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