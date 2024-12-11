На Ровенщине 15-летний парень застрелил собаку из винтовки, потому что та мешала ему

Полиция оперативно разыскала злоумышленника, им оказался 15-летний житель Радивиловской общины.

На Ровенщине 15-летний парень застрелил бездомную собаку из винтовки, утверждая, что животное ему мешало. Полиция открыла уголовное производство по факту жестокого обращения с животным, сообщила полиция Ривненской области.

Инцидент произошел еще в ноябре в селе Немировка, когда парень попал в голову собаки, которая заходила на его территорию. Сначала подросток оставил животное на улице, однако его мать забрала его домой и пыталась оказать первую помощь. Зоозащитники сообщили о происшествии и прислали видео, на котором видно, как собака страдает.

Полиция оперативно установила личность подростка, им оказался 15-летний житель Радивиловской общины. Во время осмотра территории правоохранители нашли собаку, которую доставили в ветеринарную клинику, но животное умерло от полученных травм.

Юноша объяснил свой поступок тем, что собака постоянно заходил в его хозяйства и мешал. По данному факту полиция начала досудебное расследование по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными).

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