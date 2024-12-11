После Евросоюза согласовали 15-й пакет пакет санкций — что он включает в себя

Новые ограничения направлены на борьбу с так называемым «теневым флотом» РФ — это суда третьих стран, которые помогают РФ избегать западных ограничений.

Послы Европейского Союза 11 декабря согласовали новый пакет санкций в отношении РФ в ответ на ее агрессию против Украины. Об этом сообщило Венгерское председательство в Совете ЕС.

«Пакет добавляет больше физических и юридических лиц к уже существующему списку санкций и направлен на организации в России и третьих странах, кроме России, которые косвенно способствуют военному и технологическому укреплению России из-за обхода экспортных ограничений», - сообщили в пресс-службе.

Также 15-й пакет санкций будет включать в себя новые меры против российского «теневого флота» - дополнительных судов третьих государств, осуществляющих деятельность, направленную на содействие или поддержку действий или политики, поддерживающие войну РФ против Украины.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсети Х приветствовала одобрение нового пакета санкций против России.

«ЕС и его партнеры по G7 настроены продолжать давление на Кремль. Я приветствую договоренность о нашем 15-м пакете санкций, направленном, в частности, на «теневой флот» России», – указала она.

Как известно, страны Европейского Союза начали работу над 15-м пакетом санкций против России в начале ноября, его хотели утвердить до конца венгерского председательства в ЕС, то есть до 31 декабря 2024 года.

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