Практика судів
  1. У світі

Посли Євросоюзу погодили 15-й пакет пакет санкцій — що він включає в себе

17:53, 11 грудня 2024
Нові обмеження спрямовані на боротьбу з так званим «тіньовим флотом» РФ — це судна третіх країн, які допомагають Росії уникати західних обмежень.
Посли Євросоюзу погодили 15-й пакет пакет санкцій — що він включає в себе
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Посли Європейського Союзу 11 грудня погодили новий пакет санкцій щодо РФ у відповідь на її агресію проти України. Про це повідомило Угорське головування у Раді ЄС.

«Пакет додає більше фізичних та юридичних осіб до вже існуючого списку санкцій і спрямований на організації в Росії та третіх країнах, крім Росії, які опосередковано сприяють військовому та технологічному зміцненню Росії через обхід експортних обмежень», – повідомили у пресслужбі.

Також 15-й пакет санкцій включатиме нові заходи проти російського «тіньового флоту» - додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій або політики, що підтримують війну РФ проти України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х привітала схвалення нового пакету санкцій проти Росії.

«ЄС та його партнери по G7 налаштовані продовжувати тиск на Кремль. Я вітаю домовленість про наш 15-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, на «тіньовий флот» Росії», – вказала вона.

Як відомо, країни Європейського Союзу розпочали роботу над 15-м пакетом санкцій проти Росії на початку листопада, його хотіли затвердити до кінця угорського головування в ЄС, тобто до 31 грудня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

рф ЄС санкції Євросоюз

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
137 суддів склали присягу і відтепер зможуть здійснювати правосуддя

Склали присягу 121 суддя загальних місцевих судів, 7 суддів окружних адміністративних судів та 9 суддів місцевих господарських судів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила добір на 1800 посад суддів місцевих судів

Діючі судді, які мають намір бути переведеними в інші суди, можуть подавати заяви для складання кваліфікаційного іспиту.

Володимир Зеленський: «Ми всі сподіваємось, що Віктор Орбан не буде хоча б Асаду в Москву телефонувати, щоб послухати ще і його годинні лекції»

Зеленський заявив після повідомлення Віктора Орбана щодо дзвінка Путіну, що «не треба грати на власний імідж за рахунок єдності».

Для ведення Реєстру кандидатів у присяжні ДСА отримає доступ до Державного реєстру виборців з персональними даними

Прийнятий за основу законопроект стосовно створення суду присяжних передбачає надання Державній судовій адміністрації доступу до Державного реєстру виборців та інших державних реєстрів для ведення Реєстру кандидатів у присяжні.

Адмінсуди зможуть стягувати на користь громадян штрафи з керівників органів влади, які не виконують судові рішення

Верховна Рада прийняла закон, за яким у разі відмови у прийнятті звіту про виконання судового рішення суд зможе накласти на керівника суб’єкта владних повноважень штраф від 60 560 грн до 121 120 грн, половину якого будуть стягувати на користь громадянина, а іншу – до бюджету.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Левчук
    Олена Левчук
    суддя Одеського окружного адміністративного суду