Посли Євросоюзу погодили 15-й пакет пакет санкцій — що він включає в себе

Нові обмеження спрямовані на боротьбу з так званим «тіньовим флотом» РФ — це судна третіх країн, які допомагають Росії уникати західних обмежень.

Посли Європейського Союзу 11 грудня погодили новий пакет санкцій щодо РФ у відповідь на її агресію проти України. Про це повідомило Угорське головування у Раді ЄС.

«Пакет додає більше фізичних та юридичних осіб до вже існуючого списку санкцій і спрямований на організації в Росії та третіх країнах, крім Росії, які опосередковано сприяють військовому та технологічному зміцненню Росії через обхід експортних обмежень», – повідомили у пресслужбі.

Також 15-й пакет санкцій включатиме нові заходи проти російського «тіньового флоту» - додаткових суден третіх держав, які здійснюють діяльність, спрямовану на сприяння або підтримку дій або політики, що підтримують війну РФ проти України.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у соцмережі Х привітала схвалення нового пакету санкцій проти Росії.

«ЄС та його партнери по G7 налаштовані продовжувати тиск на Кремль. Я вітаю домовленість про наш 15-й пакет санкцій, спрямований, зокрема, на «тіньовий флот» Росії», – вказала вона.

Як відомо, країни Європейського Союзу розпочали роботу над 15-м пакетом санкцій проти Росії на початку листопада, його хотіли затвердити до кінця угорського головування в ЄС, тобто до 31 грудня 2024 року.

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