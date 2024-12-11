Перед судом постане директор товариства, який ухилявся від сплати понад 14 млн грн податків

З листопада 2021 року по вересень 2022 року директор компанії, що займається переробкою металобрухту, свідомо ухилявся від сплати податків.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно директора товариства за фактом умисного ухилення від сплати податків на суму понад 14 млн гривень. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Встановлено, що він протягом листопада 2021 року - вересня 2022 року, будучи директором компанії, яка спеціалізується на переробці металобрухту, умисно не сплачував податки до бюджету.

Підприємець підписував документи про нібито придбання металобрухту, хоча фактично ці господарські операції товариство не здійснювало. Це було зроблено для документального оформлення «купівлі» металобрухту з метою штучного завищення витрат підприємства.

У результаті товариство зменшило податкові зобов’язання з податку на прибуток, ухилившись від сплати понад 14 мільйонів гривень, що було підтверджено судово-економічною експертизою.

Для забезпечення відшкодування збитків, завданих державі, на майно підприємця та рахунки компанії накладено арешт.

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