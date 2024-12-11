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137 суддів склали присягу і відтепер зможуть здійснювати правосуддя

17:46, 11 грудня 2024
Склали присягу 121 суддя загальних місцевих судів, 7 суддів окружних адміністративних судів та 9 суддів місцевих господарських судів.
137 суддів склали присягу і відтепер зможуть здійснювати правосуддя
Джерело фото - Офіс Президента
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11 грудня 2024 року 137 суддів місцевих судів склали присягу і відтепер зможуть приступити до здійснення правосуддя.

Присягу склали 121 суддя загальних місцевих судів, 7 суддів окружних адміністративних судів та 9 суддів місцевих господарських судів.

На свої посади учасники добору на посади суддів 2017 року були призначені указами Президента у липні-грудні цього року.

Церемонія присяги за участю президента Володимира Зеленського вже традиційно відбулася у центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» близько 12:30.

Церемонія складання присяги в цілому зайняла близько 20 хвилин.

Список суддів, які 11 грудня складали присягу, оголосила заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра.

Також участь у церемонії складання присяги взяли:

керівник Офісу Президента Андрій Єрмак

голова Верховного Суду Станіслав Кравченко

голови касаційних судів у складі Верховного Суду

голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик та ще 3 членів ВРП

голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко

голова Ради суддів України Богдан Моніч

голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник та більшість складу ВККС

голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов

голови апеляційних судів столичного регіону

Нагадаємо, що 5 липня відбулася церемонія складання присяги для 248 суддів судів першої інстанції.

Джерело фото - Офіс Президента

Автор: В’ячеслав Хрипун

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