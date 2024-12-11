137 суддів склали присягу і відтепер зможуть здійснювати правосуддя

11 грудня 2024 року 137 суддів місцевих судів склали присягу і відтепер зможуть приступити до здійснення правосуддя.
Присягу склали 121 суддя загальних місцевих судів, 7 суддів окружних адміністративних судів та 9 суддів місцевих господарських судів.
На свої посади учасники добору на посади суддів 2017 року були призначені указами Президента у липні-грудні цього року.
Церемонія присяги за участю президента Володимира Зеленського вже традиційно відбулася у центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» близько 12:30.
Церемонія складання присяги в цілому зайняла близько 20 хвилин.
Список суддів, які 11 грудня складали присягу, оголосила заступник керівника Офісу Президента Ірина Мудра.
Також участь у церемонії складання присяги взяли:
керівник Офісу Президента Андрій Єрмак
голова Верховного Суду Станіслав Кравченко
голови касаційних судів у складі Верховного Суду
голова Вищої ради правосуддя Григорій Усик та ще 3 членів ВРП
голова Вищого антикорупційного суду Віра Михайленко
голова Ради суддів України Богдан Моніч
голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів Андрій Пасічник та більшість складу ВККС
голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов
голови апеляційних судів столичного регіону
Нагадаємо, що 5 липня відбулася церемонія складання присяги для 248 суддів судів першої інстанції.
Джерело фото - Офіс Президента
Автор: В’ячеслав Хрипун
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