Як вимикатимуть світло 12 грудня для населення та бізнесу – в Укренерго оприлюднили години

12 грудня графіки відключення світла діятимуть з 7:00 до 22:00.

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В Україні 12 грудня діятимуть графіки відключень. Про це повідомляє Укренерго.

За даними компанії, для побутових споживачів у четвер діятимуть такі графіки:

07:00 – 08:00 — одна черга відключень

08:00 – 19:00 — дві черги відключень

19:00 – 22:00 — одна черга відключень

При цьому для промисловості та бізнесу графіки обмеження потужності діятимуть з 07:00 до 22:00.

В «Укренерго» нагадали, що відключення світла змушені запроваджувати через пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

«Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», — наголосили в компанії.

Українців закликали економно споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком.

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