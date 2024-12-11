Как будут выключать свет 12 декабря для населения и бизнеса – в Укрэнерго обнародовали часы

12 декабря графики отключения света будут действовать с 7:00 до 22:00.

В Украине 12 декабря будут действовать графики отключений. Об этом сообщает УкрЭнерго.

По данным компании, для бытовых потребителей в четверг будут действовать следующие графики:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений

08:00 – 19:00 – две очереди отключений

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений

При этом для промышленности и бизнеса графики ограничения мощности будут действовать с 07:00 до 22:00.

В «Укрэнерго» напомнили, что отключения света вынуждены вводить из-за повреждений энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.

«Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — отметили в компании.

Украинцев призывали экономно потреблять электроэнергию, когда свет появляется по графику.

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