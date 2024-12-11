Высшая квалификационная комиссия судей объявила отбор на 1800 должностей судей местных судов

Действующие судьи, которые намерены перевестись в другие суды, могут подавать заявления для сдачи квалификационного экзамена.

Высшая квалификационная комиссия судей, как уже сообщала «Судебно-юридическая газета», 11 декабря 2024 года объявила отбор на 1 800 прогнозируемых вакантных должностей судей местных судов.

Документы кандидаты на должности судей смогут предоставить в течение марта следующего года – с 1 по 30 марта 2025 года.

Документы можно будет подать только в электронной форме.

Претендент на должность судьи может обратиться только с одним заявлением об участии в отборе.

Необходимо отметить, что перечень вакансий в судах ВККС заранее обнародовать не планирует.

Перечень вакансий будет обнародован только в преддверии конкурса, который состоится уже после завершения отбора и формирования финального списка претендентов на должности судей.

При этом действующие судьи, желающие перевестись в другие суды, могут подавать заявления на сдачу квалификационного экзамена, по итогам которого они смогут принять участие в предстоящем конкурсе вместе с участниками отбора на должности судей.

Действующие судьи могут подать заявления о сдаче квалификационного экзамена с 1 по 30 марта 2025 года.

Судья может обратиться только с одним заявлением о сдаче квалификационного экзамена.

Интересно, что в финальном решении ВККС снова изменилось количество прогнозируемых вакантных должностей.

Если в начале 2024 года ВККС анонсировала проведение отбора на 2 тыс. вакантных должностей судей, то в октябре уже было заявлено об отборе на 1 274 вакантных должности судей местных судов. При этом в начале декабря планы снова изменились – планировалось объявить отбор на 1 463 вакантных должности судей судов первой инстанции.

Автор: Вячеслав Хрипун

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