ВККС оголошує добір на 1463 вакантних посади суддів місцевих судів – відомі подробиці

Добір на посади суддів буде оголошено 11 грудня, документи можна буде подати у березні, а кваліфікаційний іспит відбудеться влітку 2025 року.

Джерело фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів готується оголосити добір на 1 463 вакантних посади суддів місцевих судів.

Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», оголосити про початок вже п’ятого в історії судової влади України добору на посади суддів судів першої інстанції ВККС планує 11 грудня.

При цьому 13 грудня відбудеться офіційна презентація добору за участю представників Офісу Президента, Вищої ради правосуддя, Верховного Суду та ВККС.

Необхідно зазначити, що перелік вакансій в судах, які планується заповнити, ВККС заздалегідь оприлюднювати не планує.

Перелік вакансій буде оприлюднено лише напередодні конкурсу, який відбудеться вже після завершення добору і формування фінального списку претендентів на посади суддів.

На відміну від добору 2017 року та конкурсу на посади суддів місцевих судів 2023 року, коли кандидати обирали суди згідно до своєї позиції у підсумковому рейтингу, добір 2024 року планується зробити більш конкретним.

Так, після завершення добору, розглядається варіант оголошення конкурсу спочатку у десять найбільш завантажених місцевих судів країни, в вже потім поступово провести конкурси і в інші суди.

На думку Комісії, такий підхід дозволить швидше заповнити вакансії суддів в конкретних судах.

За підрахунками ВККС, у доборі 2024 року планують взяти участь щонайменше 2 600 кандидатів – відповідна кількість правників заповнила аплікаційну форму, яка була розмішена на сайті ВККС.

За даними «Судово-юридичної газети», хоча добір буде оголошено у грудні, разом з тим документи кандидати на посади суддів зможуть подати протягом березня наступного року – з 1 по 30 березня 2025 року.

Претендент на посаду судді може звернутися лише з однією заявою про участь у доборі.

Документи можна буде подати виключно в електронній формі.

Цікаво, що окрім стандартного пакету документів (копія паспорта, автобіографія, документи про наявність вищої освіти, досвід професійної діяльності, декларація доброчесності, декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави, сертифікат про рівень володіння державною мовою тощо) претенденти на посаду судді також мають підготувати мотиваційний лист.

Кваліфікаційний іспит для кандидатів на посади суддів запланований на літо 2025 року. Також планується, що претенденти на посади суддів будуть складати його одночасно в одному великому приміщенні.

Цікаво, що в Комісії розраховують на «оптимістичний сценарій» проведення добору і хочуть завершити добір на посади суддів вже наприкінці 2025 року.

Нагадаємо, що у жовтні ВККС повідомляла про плани оголосити добір на 1 274 вакантні посади суддів місцевих судів, а ще раніше – навіть на 2 тис. вакантних посад.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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