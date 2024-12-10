ВККС объявляет отбор на 1463 вакантных должности судей местных судов – известны подробности

Об отборе на должности судей будет объявлено 11 декабря, документы можно будет подать в марте, а квалификационный экзамен состоится летом 2025 года.

Источник фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей готовится объявить отбор на 1 463 вакантных должности судей местных судов.

Как стало известно "Судебно-юридической газете", объявить о начале уже пятого в истории судебной власти Украины отбора на должности судей судов первой инстанции ВККС планирует 11 декабря.

При этом 13 декабря состоится официальная презентация отбора с участием представителей Офиса Президента, Высшего совета правосудия, Верховного Суда и ВККС.

Необходимо отметить, что перечень вакансий в судах, которые планируется заполнить, ВККС заранее обнародовать не намерена.

Перечень вакансий будет обнародован только в преддверии конкурса, который состоится уже после завершения отбора и формирования финального списка претендентов на должности судей.

В отличие от отбора 2017 года и конкурса на должности судей местных судов 2023 года, когда кандидаты выбирали суды в соответствии со своей позицией в итоговом рейтинге, отбор 2024 года планируется сделать более конкретным.

Так, после завершения отбора, рассматривается вариант объявления конкурса сначала в десять наиболее загруженных местных судов страны, а уже потом планируется постепенно провести конкурсы и в другие суды.

По мнению Комиссии, такой подход позволит более быстро заполнить вакансии судей в конкретных судах.

По подсчетам ВККС, в отборе 2024 года намерены принять участие по меньшей мере 2 600 кандидатов – соответствующее количество юристов заполнило аппликационную форму, которая была размешена на сайте ВККС.

По данным «Судебно-юридической газеты», хотя отбор будет объявлен в декабре, вместе с тем документы кандидаты на должности судей смогут подать в течение марта следующего года – с 1 по 30 марта 2025 года.

Претендент на должность судьи может обратиться только с одним заявлением об участии в отборе.

Документы можно будет подать только в электронной форме.

Интересно, что кроме стандартного пакета документов (копия паспорта, автобиография, документы о наличии высшего образования, опыте профессиональной деятельности, декларация добропорядочности, декларация лица, уполномоченного на выполнение функций государства, сертификат об уровне владения государственным языком и т. п.), претенденты на должность судьи также должны подготовить мотивационное письмо.

Квалификационный экзамен для кандидатов на должности судей намечен на лето 2025 года. Также планируется, что претенденты на должности судей будут сдавать его одновременно в одном большом помещении.

Интересно, что в Комиссии рассчитывают на «оптимистический сценарий» проведения отбора и хотят завершить отбор на должности судей уже к концу 2025 года.

Напомним, что в октябре ВККС сообщала о планах объявить отбор на 1 274 вакантных должности судей местных судов, а еще раньше – даже на 2 тыс. вакантных должностей

Автор: Вячеслав Хрипун

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