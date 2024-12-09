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В Украине создадут Офис переводов — чем он будет заниматься

21:56, 9 декабря 2024
Правительство запустило создание Офиса переводов для подготовки документов по членству Украины в ЕС.
В Украине создадут Офис переводов — чем он будет заниматься
Фото: snexplores.org
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Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о создании государственного учреждения «Офис переводов». Такое учреждение будет создано для эффективного перевода нормативно-правовых документов, связанных с выполнением евроинтеграционных обязательств Украины, в частности, в контексте подготовки Украины к вступлению в ЕС. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.

Ключевой задачей Офиса переводов станет перевод с английского на украинский язык актов права ЕС (acquis ЕС) в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз, а также перевод актов национального законодательства с украинского на английский.

Среди основных задач Офиса определены:

  • обеспечение проведения лингвистической, терминологической и юридической проверки переводов актов acquis ЕС;
  • обновление переводов в соответствии с последней консолидированной версией;
  • ведение глоссария терминов acquis EC;
  • администрирование базы данных переводов;
  • загрузка переводов на сайт Офиса (в случае одобрения такого решения) или на Правительственном портале;
  • загрузка переводов в систему обмена информацией по актам acquis EC (IESAQ – Information Exchange System on the EU Acquis), которая администрируется Генеральным директоратом Еврокомиссии по вопросам политики соседства и переговоров по расширению ЕС;
  • организация и проведение государственных закупок услуг перевода и другие.

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Кабинет Министров Украины

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