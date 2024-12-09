В Украине создадут Офис переводов — чем он будет заниматься

Кабинет Министров Украины одобрил распоряжение о создании государственного учреждения «Офис переводов». Такое учреждение будет создано для эффективного перевода нормативно-правовых документов, связанных с выполнением евроинтеграционных обязательств Украины, в частности, в контексте подготовки Украины к вступлению в ЕС. Об этом сообщил Офис Вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции.
Ключевой задачей Офиса переводов станет перевод с английского на украинский язык актов права ЕС (acquis ЕС) в рамках переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз, а также перевод актов национального законодательства с украинского на английский.
Среди основных задач Офиса определены:
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