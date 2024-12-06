Кабмин решил создать новое государственное учреждение, которое будет заниматься переводами — Офис переводов

Офис переводов будет заниматься переводом нормативно правовых актов для адаптации законодательства к требованиям ЕС.

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В Украине появится новое государственное учреждение – «Офис переводов». Такое решение принял Кабинет Министров, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Правительство согласовало предложение Хозяйственно-финансового департамента Секретариата Кабинета Министров о создании «Офиса переводов».

Как стало известно, это учреждение создается для перевода нормативно-правовых документов, связанных с евроинтеграцией.

В частности, Офис обеспечит адаптацию законодательства в контексте подготовки Украины к вступлению в Европейский Союз.

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