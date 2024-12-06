Кабмін вирішив створити нову державну установу, яка займатиметься перекладами — Офіс перекладів

Офіс перекладів займатиметься перекладом нормативно-правових актів для адаптації законодавства до вимог ЄС.

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В Україні зʼявиться нова державна установа – «Офіс перекладів». Таке рішення ухвалив Кабінет Міністрів, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд погодив пропозицію Господарсько-фінансового департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів про започаткування «Офісу перекладів».

Як стало відомо, цю установу створюють для перекладу нормативно-правових документів, повʼязаних з євроінтеграцією.

Зокрема, Офіс забезпечуватиме адаптацію законодавства у контексті підготовки України до вступу в Європейський Союз.

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