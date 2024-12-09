Уряд запустив створення Офісу перекладів для підготовки документів щодо членства України в ЄС.

Фото: snexplores.org

Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження щодо створення державної установи «Офіс перекладів». Таку установу буде створено для ефективного перекладу нормативно-правових документів, повʼязаних з виконанням євроінтеграційних зобовʼязань України, зокрема у контексті підготовки України до вступу в ЄС. Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Ключовим завданням Офісу перекладів стане переклад з англійської на українську мову актів права ЄС (acquis ЄС) у межах переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу, а також переклад актів національного законодавства з української на англійську.

Серед основних завдань Офісу визначено:

забезпечення проведення лінгвістичної, термінологічної та юридичної перевірки перекладів актів acquis ЄC;

оновлення перекладів відповідно до останньої консолідованої версії;

ведення глосарію термінів acquis ЄC;

адміністрування бази даних перекладів;

завантаження перекладів на сайт Офісу (у разі схвалення такого рішення) або ж на Урядовому порталі;

завантаження перекладів в систему обміну інформацією щодо актів acquis ЄC (IESAQ – Information Exchange System on the EU Acquis), яка адмініструєтьсяГенеральним директоратом Єврокомісії з питань політики сусідства та переговорів з розширення ЄС;

організація і проведення державних закупівель послуг перекладу та інші.

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