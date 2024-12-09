Кабінет Міністрів України схвалив розпорядження щодо створення державної установи «Офіс перекладів». Таку установу буде створено для ефективного перекладу нормативно-правових документів, повʼязаних з виконанням євроінтеграційних зобовʼязань України, зокрема у контексті підготовки України до вступу в ЄС. Про це повідомив Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Ключовим завданням Офісу перекладів стане переклад з англійської на українську мову актів права ЄС (acquis ЄС) у межах переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу, а також переклад актів національного законодавства з української на англійську.
Серед основних завдань Офісу визначено:
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