Оприлюднили Індикатори публічної доброчесності ОЕСР для України

Індикатори публічної доброчесності визначають сучасні стандарти для оцінки стійкості урядів до корупційних ризиків і зміцнення принципів публічної доброчесності.

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Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що в березні 2024 року Україна приєдналася до ініціативи «Індикатори публічної доброчесності» (ІДП) Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та надала дані щодо якості державних стратегій у сфері доброчесності і боротьби з корупцією, підзвітності формування державної політики та ефективності внутрішнього контролю та управління ризиками.

Дані ІПД для України опубліковані на Порталі індикаторів публічної доброчесності 9 грудня 2024 року. Їх значення для подальшого аналізу можна буде завантажити в OECD Data Explorer. Портал містить детальну інформацію про виконані та невиконані критерії для кожної країни.

У НАЗК додали, ОЕСР об’єднує 38 найрозвиненіших країн світу. Метою діяльності ОЕСР є створення найкращих рішень для державної політики, яка сприятиме економічному процвітанню, рівним можливостям і добробуту.

Індикатори публічної доброчесності - це перший набір узгоджених на міжнародному рівні даних, покликаний сприяти поширенню найкращих практик розбудови систем доброчесності шляхом порівняння показників країн та обміну найкращими практиками.

Ініціатива «Індикатори публічної доброчесності» (ІПД) була створена Робочою групою від ОЕСР з питань доброчесності та боротьби з корупцією для того, щоб країни-члени могли перейти від індикаторів, заснованих на суб’єктивних оцінках, до об’єктивних даних. Ці нові інструменти дозволяють державам порівнювати свої результати із середніми показниками від ОЕСР та іншими країнами, а також краще розуміти, які аспекти їхніх систем доброчесності працюють ефективно, а які потребують вдосконалення.

ІПД ОЕСР визначають сучасні стандарти для оцінки стійкості урядів до корупційних ризиків і зміцнення принципів публічної доброчесності. Базуючись на первинних джерелах даних, ІПД сприяють глобальній боротьбі з корупцією, пропонуючи практичну та достовірну інформацію.

Це є критично важливим для України на її шляху до членства в Європейському Союзі, а також приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС.

Раніше Україна обговорила з ОЕСР та МВФ заходи реформування податкової політики, які визначені Національною стратегією доходів.

Додамо, Рада прийняла закон, за яким податківці будуть повідомляти НАБУ про ознаки надання хабарів службовій особі іноземної держави.

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