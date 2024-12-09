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Обнародовали Индикаторы публичной доброчестности ОЭСР для Украины

21:35, 9 декабря 2024
Индикаторы публичной доброчестности определяют современные стандарты для оценки устойчивости правительств к коррупционным рискам и укрепления принципов публичной добродетели.
Обнародовали Индикаторы публичной доброчестности ОЭСР для Украины
Фото: Getty Images
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Национальное агентство по предотвращению коррупции сообщило, что в марте 2024 года Украина присоединилась к инициативе «Индикаторы публичной доброчестности» (ИПД) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и предоставила данные о качестве государственных стратегий в сфере доброчестности и борьбы с коррупцией, подотчетности формирования государственной политики и эффективности внутреннего контроля и управления рисками.

Данные ИПД для Украины опубликованы на Портале индикаторов общественной доброчестности 9 декабря 2024 года. Их значение для дальнейшего анализа можно будет скачать в OECD Data Explorer. Портал содержит подробную информацию о выполненных и невыполненных критериях для каждой страны.

У НАЗК додали, ОЕСР об’єднує 38 найрозвиненіших країн світу. Метою діяльності ОЕСР є створення найкращих рішень для державної політики, яка сприятиме економічному процвітанню, рівним можливостям і добробуту.

Індикатори публічної доброчесності - це перший набір узгоджених на міжнародному рівні даних, покликаний сприяти поширенню найкращих практик розбудови систем доброчесності шляхом порівняння показників країн та обміну найкращими практиками.

Ініціатива «Індикатори публічної доброчесності» (ІПД) була створена Робочою групою від ОЕСР  з питань доброчесності та боротьби з корупцією для того, щоб країни-члени могли перейти від індикаторів, заснованих на суб’єктивних оцінках, до об’єктивних даних. Ці нові інструменти дозволяють державам порівнювати свої результати із середніми показниками від ОЕСР та іншими країнами, а також краще розуміти, які аспекти їхніх систем доброчесності працюють ефективно, а які потребують вдосконалення.

ІПД ОЕСР визначають сучасні стандарти для оцінки стійкості урядів до корупційних ризиків і зміцнення принципів публічної доброчесності. Базуючись на первинних джерелах даних, ІПД сприяють глобальній боротьбі з корупцією, пропонуючи практичну та достовірну інформацію.

Це є критично важливим для України на її шляху до членства в Європейському Союзі, а також приведення національного законодавства у відповідність до стандартів ЄС.

Ранее Украина обсудила с ОЭСР и МВФ меры реформирования налоговой политики, определенные Национальной стратегией доходов.

Добавим, Рада приняла закон, согласно которому налоговики будут уведомлять НАБУ о признаках дачи взяток должностному лицу иностранного государства.

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НАПК

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