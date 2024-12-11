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137 судей приняли присягу и отныне смогут осуществлять правосудие

17:46, 11 декабря 2024
Приняли присягу 121 судья общих местных судов, 7 судей окружных административных судов и 9 судей местных хозяйственных судов.
137 судей приняли присягу и отныне смогут осуществлять правосудие
Источник фото - Офис Президента
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11 декабря 2024 года 137 судей местных судов приняли присягу и отныне смогут приступить к осуществлению правосудия.

Присягу приняли 121 судья общих местных судов, 7 судей окружных административных судов и 9 судей местных хозяйственных судов.

На свои должности участники отбора на должности судей 2017 были назначены указами Президента в июле-декабре этого года.

Церемония присяги с участием президента Владимира Зеленского уже традиционно прошла в центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» около 12:30.

Церемония принесения присяги для участников отбора на должности судей 2017 года в общей сложности заняла около 20 минут.

Список судей, которые 11 декабря приносили присягу, объявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Также участие в церемонии принесения присяги приняли:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак

председатель Верховного Суда Станислав Кравченко

председателя кассационных судов в составе Верховного Суда

председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик и еще 3 члена ВСП

председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко

председатель Совета судей Украины Богдан Монич

председатель Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасечник и большинство членов ВККС

глава Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов

председатели апелляционных судов столичного региона

Напомним, что 5 июля также состоялась церемония принесения присяги для 248 судей судов первой инстанции.

Источник фото - Офис Президента

Автор: Вячеслав Хрипун

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