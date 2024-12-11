137 судей приняли присягу и отныне смогут осуществлять правосудие

11 декабря 2024 года 137 судей местных судов приняли присягу и отныне смогут приступить к осуществлению правосудия.
Присягу приняли 121 судья общих местных судов, 7 судей окружных административных судов и 9 судей местных хозяйственных судов.
На свои должности участники отбора на должности судей 2017 были назначены указами Президента в июле-декабре этого года.
Церемония присяги с участием президента Владимира Зеленского уже традиционно прошла в центре делового и культурного сотрудничества «Украинский дом» около 12:30.
Церемония принесения присяги для участников отбора на должности судей 2017 года в общей сложности заняла около 20 минут.
Список судей, которые 11 декабря приносили присягу, объявила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.
Также участие в церемонии принесения присяги приняли:
руководитель Офиса Президента Андрей Ермак
председатель Верховного Суда Станислав Кравченко
председателя кассационных судов в составе Верховного Суда
председатель Высшего совета правосудия Григорий Усик и еще 3 члена ВСП
председатель Высшего антикоррупционного суда Вера Михайленко
председатель Совета судей Украины Богдан Монич
председатель Высшей квалификационной комиссии судей Андрей Пасечник и большинство членов ВККС
глава Комитета ВРУ по вопросам правовой политики Денис Маслов
председатели апелляционных судов столичного региона
Напомним, что 5 июля также состоялась церемония принесения присяги для 248 судей судов первой инстанции.
Источник фото - Офис Президента
Автор: Вячеслав Хрипун
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