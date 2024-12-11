Перед судом предстанет директор общества, который уклонялся от уплаты более 14 млн грн налогов

В суд направили обвинительный акт в отношении директора общества по факту умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму более 14 млн. гривен. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Установлено, что он в течение ноября 2021 - сентября 2022 года, будучи директором компании, специализирующейся на переработке металлолома, умышленно не платил налоги в бюджет.
Предприниматель подписывал документы о якобы приобретении металлолома, хотя фактически эти хозяйственные операции общество не совершало. Это было сделано для документального оформления «покупки» металлолома с целью искусственного завышения издержек предприятия.
В результате общество уменьшило налоговые обязательства по налогу на прибыль, уклонившись от уплаты более 14 миллионов гривен, что было подтверждено судебно-экономической экспертизой.
Для обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, на имущество предпринимателя и счета компании наложен арест.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.