На Рівненщині 15-річний хлопець застрелив собаку з гвинтівки, бо той заважав йому

Поліція оперативно розшукала зловмисника, ним виявився 15-річний житель Радивилівської громади.

На Рівненщині 15-річний хлопець застрелив безпритульного собаку з гвинтівки, стверджуючи, що тварина йому заважала. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною, повідомила поліція Рівненщини.

Інцидент стався ще в листопаді в селі Немирівка, коли хлопець поцілив у голову собаки, який заходив на його територію. Спочатку підліток залишив тварину на вулиці, однак його мати забрала її додому і намагалася надати першу допомогу. Зоозахисники повідомили про подію і надіслали відео, на якому видно, як собака страждає.

Поліція оперативно встановила особу підлітка, ним виявився 15-річний житель Радивилівської громади. Під час огляду території правоохоронці знайшли собаку, якого доставили до ветеринарної клініки, але тварина померла від отриманих травм.

Юнак пояснив свій вчинок тим, що собака постійно заходив до його господарства і заважав. За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами).

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