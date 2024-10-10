У Києві чоловік кинув з висоти на асфальт собаку сусідки — суд оголосив вирок

Обвинувачений визнав вину та компенсував лікування тварини.

У Києві суд оголосив вирок 39-річному чоловіку, який кинув об землю собаку. Обвинувачений визнав вину та компенсував лікування тварини. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Доведено, що у Дніпровському районі столиці чоловік побачив на вулиці собаку сусідки, схопив її за лапи, підняв вверх та кинув з висоти на асфальт. Його супутниця намагалась зупинити знущання над твариною, однак їй це не вдалось.

Травмована собака на прізвисько Пуля втекла і власниці вдалось знайти її лише наступного дня. Тоді ж пса показали ветеринару, який діагностував у неї травми гортані та ребер. У травні чоловіку повідомили про підозру.

У суді обвинувачений свою вину визнав повністю та розкаявся. Свої дії він пояснив тим, що собака «попала йому під гарячу руку», оскільки раніше його рідні посварилися з хазяйкою Пулі, тож чоловік був розлючений. Також він погодився оплатити лікування тварини.

Враховуючи ці обставини, суд визнав обвинуваченого винним у жорстокому поводженні з собакою та призначив йому покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 3 роки.

Раніше ми писали, що Київська прокуратура повідомила про підозру чоловіку, який вдарив пуделя в Печерському районі.

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