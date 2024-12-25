Конькобежка София Хочина установила новый рекорд Украины на дистанции 500 метров

София Хочина установила новый национальный рекорд на дистанции 500 метров во время международного конькобежного турнира в Инцелле (Германия), сообщает Чемпион.
Спортсменка преодолела дистанцию за 40.37 секунды, что на 0.03 секунды быстрее предыдущего достижения, которое держалось с 1980 года. Предыдущий рекорд принадлежал Татьяне Тарасовой, вице-чемпионке мира, которая установила его во время соревнований в казахстанском Алматы.
Результаты турнира:
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