Оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.
На борту були 105 пасажирів та 5 членів екіпажу.
Як повідомляє Lada.kz, відомо про шістьох людей, що вижили.
Причиною аварії могло стати зіткнення зі зграєю пташок, повідомили в авіакомпанії.
Згодом у мережі оприлюднили відео з місця падіння літака.
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