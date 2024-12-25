Катастрофа самолета в Казахстане — авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила рейсы из Баку в Грозный и Махачкалу

Приостановлены рейсы по этим направлениям до завершения расследования причин крушения самолета недалеко от казахстанского Актау.

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановила выполнение рейсов из Баку в Грозный и Махачкалу, а также в обратном направлении. Об этом сообщает азербайджанское агентство АПА.

Рейсы будут приостановлены до завершения расследования причин крушения самолета Embraer 190, который 25 декабря выполнял полет из Баку в Грозный и разбивлся на западе Казахстана.

В компании добавили, что полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

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